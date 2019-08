L’arrestation de Nabil Karoui largement commentée dans les médias étrangers

Le candidat à l'élection présidentielle Nabil Karoui et son parti Qalb Tounes n'espéraient pas meilleure publicité. Aussitôt son arrestation annoncée, les médias étrangers ont rapidement relayé l’information. Les deux agences qui couvrent toute la planète dans toutes les langues des Nations Unies, France Presse et Reuters sont les premières à l’avoir diffusée. Et elles ont été reprises par les chaines Tv, les radios, les journaux et les sites électroniques. Tous sont unanimes : « L’arrestation de Nabil Karoui alourdit l’atmosphère politique en Tunisie alors que le petit pays d’Afrique du nord, pionnier et seul rescapé de la vague des printemps arabes de 2011, est sur le point d’entrer en campagne pour un double scrutin – présidentiel et parlementaire – censé consolider sa transition démocratique. ».

Pour le Monde, il s’agit « d’un tournant dans la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel en Tunisie, dont le premier tour est prévu le 15 septembre ». Son correspondant à Tunis, Fréderic Bobin écrit notamment que « Nabil Karoui a créé la surprise ces derniers mois en s’imposant comme un « outsider » bousculant le jeu des partis établis dans un contexte de désenchantement de l’opinion publique à l’égard de classe politique. La plupart des instituts de sondage le classaient en tête des intentions de vote »… « Il avait entamé une précampagne en sillonnant les villages pauvres de la Tunisie intérieure auxquels il multipliait dons et cadeaux au nom de la « lutte contre la misère », thème dont il fait son cri de ralliement. Inquiet par sa percée dans les sondages, le gouvernement d’Youssef Chahed avait inspiré l’adoption à la mi-juin d’une nouvelle loi électorale écartant de facto M. Karoui de la course à la présidentielle. L’initiative avait toutefois avorté en raison du refus de l’ex-chef d’Etat Béji Caïd Essebsi de signer avant son décès la promulgation du texte ».

A son tour, Le Point sous la plume de son correspondant souligne qu’il « est numéro un dans tous les sondages depuis mai. A trois semaines du premier tour, il a été arrêté ainsi que son frère Ghazi. On parle de règlements de comptes politiques. Ses confidences au Point, recueillis hier.

Son arrestation à grand spectacle ce soir provoque de très nombreuses réactions. Certains évoquent une « justice politique » afin d'empêcher Karoui de devenir président de la république ».

Pour Reuters « Nabil Karoui, qui est âgé de 56 ans, est l'un des principaux candidats à l'élection du 15 septembre. Son parti, Au coeur de la Tunisie, estime que son arrestation est une manœuvre pour l'éliminer de la course ».

Quant à Franceinfo qui commente uen dépêche de l’AFP, « Nabil Karoui s'est construit une image d'homme charitable, distribuant électroménagers et biens à travers le pays sous l'oeil des caméras de Nessma TV. La chaîne diffuse chaque jour "Khalil Tounes", une émission caritative où on le voit sillonner le pays en écoutant les doléances des plus démunis.

Nabil Karoui, favori de plusieurs sondages dans les intentions de vote, s'est dit récemment ciblé par "des tentatives pour remettre en cause sa popularité croissante". Sa candidature a inquiété les cercles du pouvoir au point que le Parlement a amendé en juin le code électoral sous l'impulsion du gouvernement, afin de tenter d'écarter du prochain scrutin toute personne ayant durant l'année écoulée octroyé "des avantages quelconques" à des citoyens, en allusion à ces actions caritatives. Mais le président Béji Caïd Essebsi n'a pas promulgué ce nouveau code avant sa mort, le 25 juillet ».

