L’attribution du titre de ministre d’état ne serait-elle pas anticonstitutionnelle ?

L’attribution du titre de ministre d’état à Mohamed Abbou et Anouar Maarouf dans le gouvernement annoncé par Elyès Fakhfakh a suscité diverse réactions, parce qu’elle serait contraire à la Constitution.

L’article 89 est clair et précis : « Le gouvernement se compose d’un Chef du gouvernement, de ministres et de Secrétaires d’État choisis par le Chef du gouvernement. En ce qui concerne les deux Ministères des Affaires étrangères et de la Défense, le choix est fait en concertation avec le Président de la République ».

Aucune mention de ministre d’état qui n’existe que dans les régimes présidentiels.

Si Fakhfakh ne s’en est pas rendu compte, comme se fait-il que le président de la république le constitutionnaliste Kais Saied ne s’en est-il pas aperçu ? A moins qu’il considère cette attribution conforme à la Constitution.