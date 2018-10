L’ATUGE UK et l’ambassade de Tunisie au Royaume-Unis organisent une conférence autour des Lieux Saints Partagés.

La question des identités religieuses est l’une des plus sensibles du XXIe siècle : à chacun son Dieu, ses écritures, ses saints, croit-on. Pourtant, depuis leurs origines, les trois monothéismes (judaïsme, christianisme et islam) partagent croyances,valeurs, rites, figures tutélaires ou sanctuaires. Suite au succès des Lieux saints partagés, une exposition qui a été visitée par plus de 20 000 personnes au musée du Bardo entre le 18 novembre 2016 et le 12 février 2017, l’ATUGE UK (Association des Tunisiens des Grandes Ecoles) et l’ambassade de Tunisie au Royaume-Uni, ont organisé une conférence autour de cette exposition à l’Imperial Collège, Londres, le mercredi, 19 septembre dernier.

Montrée à Tunis, Marseille et New York, cette exposition est le fruit de plusieurs années de recherches scientifiques sur les habitudes religieuses des habitants de la Méditerranée et y apporte un regard neuf, mettant en exergue les points communs que rencontrent ces différentes populations dans leur pratique et lieux de cultes.