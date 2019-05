LaTunisie refuse que des parties étrangères distribuent directement des aides aux familles démunies

Toute aide extérieure destinée aux catégories à faibles revenus, quelle que soit sa provenance, doit passer par les canaux officiels » a affirmé, lundi, le ministre des Affaires Etrangères, Khemaies Jhinaoui. Il a déclaré à la TAP que la Tunisie est reconnaissante aux pays frères et amis et à leurs organisations qui veulent donner des aides humanitaires aux tunisiens les plus démunis. Mais, a-t-il ajouté, la Tunisie refuse que ces aides soient distribuées directement de la part des parties étrangères aux bénéficiaires et que cette aide soit mise en scène publiquement, sans prendre en considération les sentiments et la dignité des tunisiens.

Jehinaoui a ajouté que les parties donatrices étrangères devraient, obligatoirement, passer par les circuits officiels tunisiens, en l’occurrence, l’UTSS et que le ministère des Affaires Etrangères demeure la partie garante envers les ambassades des pays frères et amis, pour que les aides parviennent aux bénéficiaires qui les méritent.