L'auteur de la lettre sur l’existence d’un complot contre le ministère de l’intérieur est un « faux »

Le secrétaire général du syndicat de la sécurité républicaine, Mohamed Ali Rouissi a révélé que le dit syndicat n’a rien à voir avec la lettre adressée aux trois présidences concernant l’existence d’un « réseau au sein des appareils de l'Etat qui tentait de faire chuter le ministère de l'intérieur, provoquer une scission et envenimer les relations entre le pouvoir judiciaire et les corps de sécurité afin de semer la sédition et servir les intérêts du terrorisme, de manière à menacer les fondements du régime républicain démocratique a été découvert ». Il a précisé que l’auteur de cette lettre est un policier retraité qui s’appelle Mohamed Ali Rezgui qui n’aucun lien avec le syndicat.

Rouissi a annoncé que le syndicat va déposer un recours en urgence contre l’auteur de la lettre pour l’arrêt de ses activités syndicales et une deuxième plainte pour usurpation d’identité du secrétaire général de la sécurité républicaine.

Il est à rappeler que l’auteur de cette lettre a pointé du doigt certains responsables et syndicalistes « dirigeant un lobby qui menace la sécurité du pays et porte atteinte au moral des hommes de sécurité ». Le syndicat de la sécurité républicaine avait qualifié de « piège tendu pour envenimer les relations entre le pouvoir judiciaire et les corps de sécurité » les évènements survenus au tribunal de première instance de Ben Arous, dans une déclaration rendue publique le 28 février.