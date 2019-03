LDC : avec un triplé Ronaldo renverse l’Atlético Madrid

Cristiano Ronaldo l'avait promis. Et Cristiano Ronaldo l'a fait ! Auteur d'un triplé (27e, 48e, 86e), l'attaquant de la Juventus a entraîné toute son équipe derrière lui pour remonter les deux buts de retard encaissés au match aller pour qualifier la Vieille Dame en quarts de finale de la Ligue des champions. Totalement dépassés par l'envie turinoise, les Colchoneros ont montré un visage méconnu jusqu'alors et quittent la compétition la tête basse.

Dans l’autre match, Le Manchester City de Pep Guardiola s'est promené face à Schalke 04 (7-0), se qualifiant pour la troisième fois de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des champions.