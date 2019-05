LDC: Le Barça et Messi assoment Liverpool 3-0

En s’imposant 3-0 face à Liverpool mercredi soir au Camp Nou, grâce à Suarez et Messi (doublé), le Barça a mis un pied et demi en finale de C1. Les Reds, qui ont pourtant eu des occasions, devront réaliser un miracle mardi prochain à Anfield.

Cette soirée, les fans du Barça ne sont prêts de l’oublier. Déjà parce que leur équipe a mis une raclée à Liverpool, prenant une sacrée option pour la finale de C1, le 1er juin à Madrid. Ensuite, parce qu’ils ont assisté au 500e but de l’histoire du club, signé Luis Suarez à la 26e minute. Idéalement servi par Jordi Alba, l’attaquant barcelonais a fait des misères à son ancien club. Auteur de son premier but de la saison en C1 (après 9 matches de disette), Suarez fut encore à l’origine du 2e but catalan signé Messi dans le dernier quart d’heure. Le prodige argentin a en effet profité d’un tir de l’Uruguayen sur la barre pour venir finir de près, tranquillement (75e).

Les fans du Barça n’oublieront pas cette soirée de sitôt parce qu’ils ont vu aussi un bijou de coup franc direct de Messi à la 82e minute, synonyme de 3-0, et de 600e but de l’Argentin sous le maillot catalan. Les supporters blaugrana ont également vu leur équipe battre Liverpool pour la première fois de l’histoire à Barcelone (en 5 confrontations). Et cerise, à l’unisson et proches du frisson, ils ont fait taire les critiques de Jürgen Klopp, qui avait déploré que le Camp Nou n’était pas un “temple” du football

Source : Yahoo sport