Le bureau de l’ARP sursoit au comblement des vacances au sein de l’IVD

On apprend que le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple a décidé au cours de sa réunion ce jeudi 25 janvier de surseoir au remplacement des membres de l’IVD limogés en attendant la décision définitive de Tribunal Administratif. Les membres révoqués ont, en effet, déposé un recours contre cette décision jugée abusive.

Les députés présents se sont partagés au cours de cette réunion. Cinq membres ont voté contre le remplacement immédiat et qui représentent Nidaa Tounes et l’UPL, alors que quatre ont voté pour et qui représentent Ennahdha et le Front populaire.

Cette décision n’a pas plu au député nahdhaoui Habib Khedher qui a considéré la décision comme injuste.