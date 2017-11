Le chef de l’Etat reçoit le ministre polonais des affaires étrangères

Le président de la République, Béji Caid Essebsi, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, le ministre polonais des Affaires étrangères, Witold Waszczykowski, en visite officielle en Tunisie du 26 au 28 novembre.

Le chef de la diplomatie polonaise a déclaré que sa visite en Tunisie s'inscrit dans le cadre des concertations avec les responsables tunisiens sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et de hisser la coopération à l'aune des potentialités des deux pays.

Cette visite vise aussi à échanger les vues sur les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun, à la lumière de l'adhésion non permanente de la Pologne au Conseil de sécurité des Nations Unies 2018-2019, selon un communiqué de la présidence de la République.

Le ministre s'est, par ailleurs, félicité de la convergence des points de vue entre les deux pays sur les principales questions internationales, notamment la lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière. Il a salué les efforts de la Tunisie dans le règlement de la crise libyenne.

La Tunisie œuvre à rapprocher les antagonistes libyens et à les inciter au dialogue, outre son soutien aux efforts de l'émissaire onusien en Libye, a-t-il relevé.

Witold Waszczykowski a, par ailleurs, souligné la disposition de son pays à mettre son expertise en matière de transition économique au service de la Tunisie et renforcer ses liens avec les différents organismes auxquels la Pologne appartient, à l'instar de l'Union européenne (UE) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Pour sa part, le président de la République, Béji Caid Essebsi, a souligné l'importance d'intensifier les visites entre les responsables des deux pays pour promouvoir la coopération au niveau escompté et identifier de nouvelles perspectives de partenariat.

Le chef de l'Etat a, en outre, réaffirmé l'attachement de la Tunisie aux principes mentionnés dans la charte des Nations Unies et sa disposition à contribuer à leur consécration de manière à garantir le règlement pacifique des conflits régionaux et internationaux et réaliser la stabilité et le développement escomptés dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui.