Le chef de  l’Etat s’entretient avec le président d’Afek Tounes

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a reçu, jeudi, au palais de Carthage, le président du parti Afek Tounes, Yassine Brahim.

A l'issue de l'audience, le président d'Afek Tounes a déclaré avoir évoqué avec le président de la République la situation sociale et économique dans le pays qui exige, selon lui, de forger le consensus politique le plus large possible autour d'un programme gouvernemental permettant de surmonter les difficultés de la conjoncture actuelle.

Il a ajouté que la rencontre a également porté sur les élections municipales et l'impératif de réunir les conditions garantissant le bon déroulement du scrutin et de combler les vacances au sein de l'Instance supérieure indépendante des élections (ISIE).