Le chômage des diplômés en hausse

Selon les statistiques de l’Institut national de statistiques sur le chômage en Tunisie, fournies à l’agence TAP, le gouvernorat de Tataouine occupe la première place avec un taux de chômage atteignant 32.4% contre une moyenne nationale de 15.3%.

La région du sud-ouest a enregistré le taux atteignant 25.6% au cours du deuxième trimestre de 2017 avec 54 mille chômeurs dans les régions de Gafsa, Tozeur et Kébili. Elle est suivie de près de la région du

sud-est (Gabès, Médenine et Tataouine) avec un taux de chômage de 24,3% et plus de 80 mille chômeurs.

En revanche, le centre-est (Sfax, Mahdia, Sousse et Monastir) a enregistré le taux de chômage le plus faible avec 9.7% et 93.3 mille chômeurs.

Dans le Grand Tunis (Tunis, Ben Arous, Ariana et Manouba) le taux de chômage enregistré est de 17% et le nombre des sans-emploi est de 191.1 mille.

A souligner que le nombre de chômeurs est de l’ordre de 626.000 alors que celui des diplômés du supérieur recensé au cours du deuxième trimestre de 2017 est de 250.6 mille contre 259.6 au cours du premier trimestre de la même année soit un taux de chômage de 30.3% au deuxième trimestre et de 31.2% au premier trimestre chez la catégorie des diplômés du supérieur.