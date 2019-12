Le club italien Hellas Verona réitère son refus de faire le déplacement à Tunis

Le Club italien Hellas Verona a réitéré son refus de participer au match amical contre le Club africain programmé pour dimanche 22 décembre 2019.

Dans un communiqué, le club italien a confirmé que sa décision est définitive à cause de problèmes d'organisation que ne concernent pas le club jaune et bleu.

Hellas Verona a assuré qu'il a eu des contacts directs et exclusifs avec l'agence organisatrice de cet événement.

Les joueurs du club s'entraîneront jusqu'au 23 décembre dans leur quartier général.