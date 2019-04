Le congrès de Nidaa Tounes ne reconnait pas la règle de parité homme/femme!

En parcourant la liste des 217 membres du comité central de Nidaa Tounes élus dans le congrès tenu à Monastir les 6 et 7 avril, on sort avec plusieurs remarques dont la plus importante est la sous-représentation de la femme dans le comité central. Faut-il rappeler que ce sont les femmes qui participé massivement à la victoire de Nidaa et de son président Béji Caid Essebsi dans les élections 2014. Et voilà qu'au moment où le président fondateur fondateur présente un projet de loi sur la parité dans l'héritage, son parti relègue la femme au second plan.

La sous-représentation de la femme. Nidaa Tounes n’a pas respecté la règle de parité. En effet, sur les 217 membres élus on trouve 40 femmes seulement, soit 18%. Seuls le Kef et Jendouba ont respecté cette règle puisqu’on trouve 3 femmes sur six dans la liste du Kef et 4 sur huit dans celle de Jendouba. 7 régions n’ont élu aucune femme dans leurs lites : Sfax2, Tataouine, Gabes, Zaghouan, Mahdia, Kasserine, Tozeur.

4.Tous les députés à quelques rares exceptions près ont été élus dans le comité central.

Liste des membres du comité central :

