Le conseil des ministres « transféré » à Carthage ce mercredi 9 mai

Le conseil des ministres se déplacera, ce mercredi 9 mai 2018 à Carthage et il sera présidé par le président de la république Béji Caid, rapporte Mosaïque FM. Tous les ministres et leur chef Youssef Chahed seront présents autour de la table.

C’est la deuxième fois que le chef de l’Etat préside le conseil de ministres conformément à l’article 93 de la Constitution qui stipule que «le Président de la République préside obligatoirement le Conseil des ministres dans les domaines de la défense, des relations extérieures et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État et du territoire national contre les menaces intérieures et extérieures. Le Président de la République peut également assister aux autres réunions du Conseil des ministres et, dans ce cas, il préside le Conseil ».

Le conseil examinera deux projets de loi relatifs à l’Instance constitutionnelle du développement durable et des droits des générations futures et la révision de la loi du Cour constitutionnelle et se penchera sur la situation la situation générale du pays.