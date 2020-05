Le coup de gueule du professeur Douagi contre les patrons et les animateurs des chaines privées qui vont profiter de l'argent du contribuable

Furieux contre les dernières mesures annoncées par le gouvernement au profit des chaines privées, le professeur Mohamed doaugi a posté un coup de gueule contre Fakhfakh, le patrons et le animateurs de ces chaînes.

Moi citoyen tunisien , plus connu par le slogan # اسكت_موش_وقتو = " Tais toi c'est pas le moment " présente mes félicitations à Sami Fehri ( hiwar ), Jenayah( la 9), Karoui ( Nessma ) Nahda ( Zitouna ) Nahda et Jaouher b Mbarek ( Hannibal) et les autres ...pour le cadeau fiscal reçu de la part de notre E2F( Elyès Fakhfakh) national.

S'inquiétant, pour le tunisien qui est dans le besoin, le tunisien qui va être en chômage, les petites PME qui vont fermer , E2F soutient ces pauvres entrepreneurs des médias et leur offre l'argent du contribuable pour encore plus occuper les tunisiens par des émissions de caniveau de poubelle avec Ouafi, Alaa, Naoufel, Karim, Babouche,........et nous produire des ouled Moufida, Ouled corouna et bientôt Ouled fakhfour.

Il faut se rappeler que notre E2F a autorisé pendant le confinement ces mêmes chaînes à enfreindre la loi et poursuivre le tournage de leurs feuilletons.

Mr E2F, êtes-vous vous au courant du tournage du film : des médecins et un malade sur son lit s'amusent dans un escalier.

Non, ça ne vous intéresse ni vous, ni votre ministre de la santé : Bientôt toutes ces scènes de cinéma que vous aurez vous et votre ministre joués ( pleurs ,énervement, agression et wallah khatini ) seront oubliés et juste utilisés pour les prochaines élections avec la bénédiction des patrons TV .

Ne dit-on pas كان جل فالح رو من البارح. A propos des ministres qui ont déjà eu leurs chances en 2012 et 2013.

Pendant ce temps, le peuple se rappellera que vous êtes le seul chef du gouvernement qui en période de Covid-19 a réussi à braquer le personnel soignant, les policiers, les militaires, les ouvriers des municipalités... de presque deux journées de salaires et qu’au lieu de les remercier vous et votre ministre vous vous en êtes pris aux aînés mais aussi aux jeunes médecins ( les 2 affaires de Sfax ,l’affaire de Kasserine et d’autres ) .

Dans un mois, la santé publique sera oubliée comme l'a oublié votre prédécesseur Joseph et de nouveau le peuple aura ses yeux pour pleurer.

Si après tout ça on nous dit tais-toi c’est pas le moment moi je dis c’est toujours le moment de dénoncer. Ne dit-on pas après l'heure c est pas l’heure et avant l’heure c est pas l’heure.

A propos, vous et votre ministre Spiderman orange vous avez des nouvelles de la Q5, de la maison du ministre, de l’affaire des masques( votre enquête a prouvé des malversations),des 400000 tests prévus le 10 avril ,.

Est-ce que tous vos conseillers ont pris fonction ou pas ( je ne parle pas de celle qui est du tak et qui est toujours à l'étranger) .

Donnez leur du travail ou faute de travail organisez pour eux des formations français arabe pour nous éviter des textes de loi du niveau 3ème année primaire.

Avec l'argent du 1818, vous pouvez encore servir les lobbys au lieu de vous occuper du secteur de la santé.

La symbolique de l'action gouvernementale est importante .Des gouvernants dans d'autres pays ont soutenu les médecins, un autre à programmé son discours à 20h02 pour permettre à son peuple d'applaudir ses médecins à 20h00.

Et vous ?