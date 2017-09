Le dialogue sur le remaniement est en cours entre les partenaires de la coalition gouvernementale(N.Bhiri)

Le président du groupe parlementaire d’Ennahdha, Noureddine Bhiri a indiqué dimanche à Sfax que le dialogue est en cours entre son parti, Nidaa Tounes et le reste des partenaires dans la coalition au gouvernement au sujet du remaniement ministériel attendu.

La décision finale sur cette question revient au chef du gouvernement Youssef Chahed, a-t-il dit, en marge d’une réunion organisée par son parti à Sfax pour la sélection de ses candidats à l’élection municipale dans la région.

La finalisation de la concertation et la composition de l’équipe gouvernementale relèvent des prérogatives de Youssef Chahed, a-t-il ajouté, précisant que le chef du gouvernement présentera ses propositions au parlement pour adoption au cours d’une séance plénière extraordinaire devant se tenir prochainement.

“Il est normal que les points de vues divergent sur cette question… Chaque partie a sa propre lecture de la réalité et de l’intérêt du pays”, a-t-il soutenu. Sur les élections municipales, Noureddine Bhiri a évoqué la responsabilité des électeurs dans le bon choix de leurs représentants aux conseils municipaux, critiquant certaines parties “hostiles à la transition démocratique et mettant en doute la valeur de la révolution et de la Constitution de 2014”.

Ceux-là mêmes, a-t-il dit, qui œuvrent à saper la confiance entre le peuple, les politiques et les institutions de l’Etat en provoquant des conflits inutiles suscitant la haine envers les acteurs politiques, les partis, les organisations et les institutions de l’Etat.

Il a rappelé, dans cet ordre d’idées, que plusieurs parties ont convenu de la date du 17 décembre pour l’organisation des élections municipales dont la centrale syndicale, soulignant la nécessité de respecter cette date.