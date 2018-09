Le dinar tunisien continue sa dégringolade face à l’euro européen et au dollar américain. Au cours de la semaine écoulée il a perdu respectivement 0,45% et 0,04%. Ce qui porte la dépréciation depuis le début de l’année en cours à 9,7% vis-à-vis de la monnaie européenne et 11,4% vis-à-vis du dollar. Un euro vaut aujourd’hui 3,2429 dt, alors qu’un dollar vaut 2, 277 dt.