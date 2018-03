Invité de l’émission « Houna Shmes » de jeudi 8 mars, Lotfi Zitoun, le conseiller politique du président du mouvement Ennahdha s’est s’exprimé sur le discours de campagne de Nidaa Tounes qui « fait peur » selon lui. « Nous sommes dans une période d’élections où les surenchères et les exagérations électoralistes et une certaine peur du discours électoral de Nidaa Tounes, mais tout rentrera dans l’ordre après les élections et les conseils municipaux seront composés par consensus parce que nous n’avons pas d’autres solutions ».

Interrogé sur l’égalité dans l’héritage, Zitoun a refusé de donner son avis sur cette question. Il a estimé que ce sujet doit être traité sur le plan économique, social, politique et religieux. « Aborder ce sujet en ce moment c’est traité une idéologie. »a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « voilà pourquoi nous ne prononcera pas à ce sujet avant les élections municipales. »