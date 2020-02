Le document de référence de Fakhfakh n’a pas été adopté

La réunion d'Elyes Fakhfakh, chargé de former le nouveau gouvernement, avec les représentants des partis de la Coalition gouvernementale qui s'est tenue, ce lundi 3 février 2020, a pris fin sans que le document de référence ne soit adopté. Étaient présents le président du bloc parlementaire d'Ennahdha, Noureddine Bhiri, le secrétaire général du Courant démocrate, Mohamed Abbou, le président du bloc de la coalition Al Karama, Seifeddine Makhlouf, le secrétaire général du Mouvement Echaâb, Zouhaier Makhlouf, le secrétaire général de Tahya Tounes, Selim Azzabi, le président d'Al badil Ettounsi, Mehdi Jemâa, le secrétaire général de Nidaa Tounes, Ali Hafsi, le dirigeant au sein du Parti populaire républicain, Adnane Ben Brahim et enfin Rym Mahjoub de Afek Tounes.

La position d'Ennahdha

En marge de la réunion, Bhiri a fait savoir qu'Ennahdha avait présenté nombre de propositions à Fakhfakh pour les ajouter à son programme. Il a affirmé que son mouvement campe toujours sur sa position, celle de former un gouvernement d'Union nationale pour l'intérêt du pays et qu’il tient à un gouvernement ayant un appui politique élargi et puissant.

Il a également expliqué qu'Ennahdha voulait un gouvernement capable de mettre en place la Cour constitutionnelle, de réussir en matière de lacunes législatives et de promulguer des lois dans l'intérêt du citoyen.

Bhiri a encore informé que Fakhfakh prendrait les propositions des partis en considération et que les négociations se poursuivent afin de trouver un terrain d'entente au sujet du projet du document de référence.