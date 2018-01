Le document sur « le plan de communication » émirati sur la crise avec la Tunisie est un faux

L’ambassadeur des Emirats arabes unis en Tunisie, Salem Aissa Gattam Zaabi a démenti l’existence « un plan de communication » en riposte à la crise avec la Tunisie suite à l’interdiction faite aux « Tunisiennes de prendre les vols des compagnies aériennes de ce pays. Dans une déclaration au journal « Achourouk », a contesté l’authenticité du document publié par le journal et nié l’existence même d’une direction de la planification des politiques au ministère des affaires étrangères diplomate émirati.

Il a affirmé que le relations de son pays avec la Tunisie sont exemplaires et que les autorités émiraties œuvrent actuellement pour dépasser cette crise et s’orientent vers plus de diversification des rapports entre les deux pays.

Le document présenté comme « confidentiel » et publié dans le site « Arabi21 » a révélé en exclusivité la teneur d’un plan qualifié de « secret » élaboré par la direction de la planification des politiques au ministère des affaires étrangères et de la coopération dont la plus importante est de « mobiliser des associations et des sites d’information en Tunisie pour renverser le débat contre le mouvement Ennahdha en la présentant comme la responsable du grand nombre de « combattantes daeshiennes tunisiennes...