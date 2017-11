Le fils de M.le député ne sera pas nommé délégué

Des rumeurs ont circulé concernant la nomination du fils du député Youssef Jouini, un ancien de l’UPL qui a rejoint Nidaa Tounes, au poste de délégué. Or, selon certaines sources à l’intérieur du Nidaa, le jeune fils n’a pas de diplôme universitaire et ne remplit pas les critères requis pour occuper ce poste. La jeune Rabeb Alsebai, membre du parti réputée proche du directeur exécutif Hafedh Caid Essebsi, a mené une campagne contre cette nomination et a, même, été menacée, selon ses dires, par le député. Et elle semble avoir eu gain de cause, puisqu’une source officielle à la présidence du gouvernement a démenti à Mosaïque FM les informations qui ont circulé à propos de la nomination du fils du député du bloc de Nidaa Tounes Youssef Jouini au poste de délégué.