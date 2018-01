Le FMI décerne un satisfecit à la Tunisie

Dans une déclaration à l’agence de presse Reuters, Jihed Azour, directeur du département Moyen-orient et Asie centrale du FMI a affirmé que la Tunisie est dans la bonne direction.

Les dernières réformes visent à libérer le marché et le budget de 2018 appelle à une augmentation des prix et des impôts.

Il a préconisé l'amélioration de l'environnement des affaires en Tunisie toute en continuant la réforme du secteur public. Le coût des salaires avoisine les 15% du PIB. Il s'agit d'un taux des plus élevés dans le monde.

Certaines réformes ont causé des manifestations des jeunes qui contestent le fait qu'ils sont devenus plus pauvres qu'avant la révolution de 2011. Les tiraillements politiques et les attaques terroristes ont causé une baisse des touristes et des investisseurs, a noté l'agence.

Azour a dit que toute réforme passe par une transition. Durant cette période il faut s'assurer qu'il y a les bons facteurs atténuants et les bons programmes sociaux. Il a ajouté que la réforme du secteur public et la réduction des subventions des carburants vont réduire les charges financières générales et augmentera les dépenses sociales visées.