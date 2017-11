Le football tunisien révélateur d’un malaise social

Le match en retard du championnat de Tunisie de la Ligue 1 entre l’Etoile Sportive du Sahel et l’Espérance Sportive de Tunis, s’est terminé en bagarre généralisée entre les joueurs dont une dizaine font partie de l’équipe nationale qualifiée pour la coupe du monde de football qui se déroulera en Russie durant l’été prochain. Quelle honte pour les dirigeants, les joueurs et les arbitres!

Le football est aujourd’hui confronté de ce fait à un danger mortel : la violence sur le terrain, dans les tribunes et hors des stades qui est un poison pour ce sport. Cette violence dans nos stades, devenue un phénomène récurrent, a atteint des proportions alarmantes et dangereuses.

Il ne passe pas une semaine sans que des incidents plus ou moins graves ou plus ou moins violents n’éclatent dans les quatre coins de la Tunisie, aussi bien dans les championnats amateurs que dans les ligues professionnelles.

Ce phénomène a pris, ces dernières années, une ampleur telle qu’il devient plus qu’urgent de s’y pencher sérieusement. Presque à chaque rencontre de foot, on entend parler d’actes de violence et de vandalisme avec parfois des excès qui dépassent l’imaginaire. Le football tunisien s’est transformé en une véritable guérilla qui menace la sécurité et la paix civile. Ce sport n’est qu’un révélateur de la situation où se trouve le pays et la crise sociale profonde où il est plongée.

A cette occasion, on peut se poser la question si le sport, et tout particulièrement la compétition de haut niveau, est-il le creuset de tous les maux ? Est-il un terrain propice à la violence, à la tricherie, au gain facile en ne défendant pas un maillot et une équipe, à la prolifération de l’esprit marchand et de dirigeants attirés par le pouvoir ou (et) l'argent ? Certains sont en droit de le penser au regard des nombreux incidents relevés, les centaines de millions de dinars dépensés pour le transfert d'un seul footballeur, les milliards négociés pour s'octroyer des droits de diffusion télévisuelle...

Aujourd’hui le fléau est présent et sa progression croissante nécessite une réflexion profonde sur les moyens même d’éradiquer ce comportement nuisible qui s’étend désormais au-delà des stades.

Comment éradiquer la violence dans les stades, c'est la question que se posent les autorités la Fédération et le Ministère de tutelle surtout après les incidents qui ne font bien évidemment pas de bien au football, qui s'en sort amoindri et à une image abimée du pays à l’étranger.

« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. " disait Aimé Jacquet l’entraineur français champion du monde sauf chez nous en Tunisie !

Abdessatar Klai