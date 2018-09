Le géant Google a 20 ans et un chiffre d'affaires annuel de 110,85 milliards de dollars

L'année 1998 a été une année charnière pour le secteur des nouvelles technologies. C'est l'année de naissance de Google mais aussi de plusieurs grands noms du Web et d'inventions marquantes qui ont changé notre quotidien.

Cette année a vu grandir d'autres entreprises et inventions qui marquent encore aujourd'hui notre quotidien en ligne.

Personne n'est vraiment d'accord sur la véritable date d'anniversaire de Google. L'entreprise a elle-même changé plusieurs fois d'avis: elle a d'abord choisi le 7 septembre, puis le 8, puis le 26, pour finalement se décider pour le 27 septembre il y a quelques années. Mais dans les faits, Google existe depuis au moins le 4 septembre 1998, date de la création officielle de l'entreprise.

En vingt ans, Google - et sa maison mère, Alphabet - s'est transformé en l'une des sociétés les plus puissantes au monde, dont les services nous accompagnent dans notre quotidien, capables d'influencer notre communication, nos informations, notre économie, voire notre démocratie. Le mois de son lancement officiel, PC Magazine, une revue spécialisée dans l'informatique, consacrait un long dossier aux «meilleurs endroits pour aller sur le Web»: Google n'y est pas mentionné une seule fois.

Aujourd’hui Google est le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde a bien évolué depuis, devenant bien plus qu'une simple barre de requête. Baptisé "Googolplex" à l'origine par ses deux créateurs , Larry Page et Sergey Brin, mais selon si l'on se fie à une histoire ou à une autre, cela finira en « Google ».

Selon le blogdumoderateur.com, qui s'est basé sur StatCounter en mai 2018, sa part de marché s'élève à 90,6% dans le monde, face aux 3,2% de Bing ou encore aux 2,1% de Yahoo!. En Europe, c'est 91,6% du marché et 91,5% en France. Google, c'est également 26,1 milliards de dollars de bénéfices annuels en 2017 et un chiffre d'affaires annuel de 110,85 milliards de dollars cette même année à en croire les résultats trimestriels d'Alphabet, la filiale de Google.

Selon Business Insider, il y aurait, en 2018, plus de 30 000 milliards de pages indexées par ce moteur de recherche. 20 milliards de sites seraient également visités chaque jour par Google. En tout, Google ce serait enfin 3,3 milliards de requêtes effectuées quotidiennement, soit 100 milliards chaque mois. Des chiffres qui donne le vertige, et ce, d'autant plus quand on les compare aux 20 petites bougies soufflées par le moteur de recherche.