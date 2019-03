Le gouvernement n’a aucune intention de privatiser Tunisair

Un nouveau plan de restructuration pour le transporteur national Tunisair, est prêt et sera soumis, très prochainement, à un conseil des ministres, a indiqué le ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed, dans une déclaration mercredi, à l’agence TAP.

Le ministre a précisé que ce plan, qui a été conçu en coordination avec le syndicat de Tunisair et la présidence du gouvernement, vise à aider la compagnie aérienne à surmonter ses difficultés financières et sociales, pour lui permettre de se rétablir.

« Ledit plan comportera plusieurs axes ayant trait au volet financier, administratif, commercial et de communication de Tunisair. Autrement dit, nous envisagerons plusieurs possibilités, dont la mobilisation de financements, la restructuration ou l'annulation d’une partie de ses dettes, ou le licenciement d’un partie de son personnel", a-t-il encore noté.

Ben Ahmed a souligné, dans ce contexte, que le gouvernement tient à assurer la pérennité de Tunisair, qui est «l’ambassadrice de la Tunisie à l’étranger ».

Et de réitérer que « le gouvernement n’a aucune intention actuellement, de la privatiser, ni de la vendre, et non plus sur le long terme », mais il œuvre, plutôt, à « trouver des solutions radicales qui permettront le redressement de la situation ».

Sur un autre registre, le ministre a indiqué que "le parc de Tunisair compte 28 avions, dont 10 appareils qui nécessitent des entretiens. Trois avions viennent d’être réparés et seront opérationnels dans les deux prochains jours. Pour le reste des appareils, ils seront fonctionnels, d’ici le mois de mai, avant la saison estivale".

Dans le même cadre, il a fait savoir qu’une réunion sera organisée mercredi après-midi, au ministère du transport, dans le cadre des préparatifs à la haute saison touristique 2019, durant laquelle « nous examinons l’ensemble des problématiques liées au transport aérien, dont les bagages.., mais surtout les mesures à prendre, afin de satisfaire la demande prévisionnelle ».

Enfin, le ministre qui a formulé l’espoir d’accueillir un nombre record de touristes, durant cette saison, n’a pas écarté la possibilité d’affrètement d'avions pour la saison touristique.