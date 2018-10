Le livre de Tawfik Baccar « Le miroir et l’horizon » dans les librairies

L’ancien ministre et gouverneur de la BCT Tawfik Baccar vient d’éditer un livre « Le miroir et l’horizon, rêver la Tunisie ». Ce livre qui se trouve déjà dans les librairies est préfacé par Christian De Boissieu professeur émérite à l’Université de Paris I ( Panthéon Sorbonne).

Selon l’auteur, le livre est « dédié à la Tunisie et à sa jeunesse, celle qui est encore là et celle qui,sous l’effet des conditions de plus en plus difficiles ,a décidé de quitter ce pays vers d’autres cieux ».