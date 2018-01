Le secrétaire général du mouvement « Machrou3 Tounes » Mohsen Marzouk a assuré que sa formation politique était « prête dès 2017 pour les élections municipales de 2018 » et disputera le scrutin dans des listes de coalition civile présente dans 50 municipalités, dans des listes de son mouvement et des listes indépendantes.

« Le parti a achevé la mise en place de ses bureaux locaux et régionaux dans tout le pays et j’entame une troisième tournée dans les régions pour prendre connaissance des actions du parti au plan local et régional tout en faisant l’état des lieux en matière d’investissement », a déclaré Marzouk à l’agence TAP, en mage d’un meeting de son parti samedi à Bekalta, au gouvernorat de Monastir.

Marzouk a estimé que son parti « a un projet étalé jusqu’à 2030 », affirmant que la problématique qui se pose (en Tunisie) « réside dans le discours politique dominé par l’invective et non les projets », imputant « aux politiciens et à une partie de la presse cherchant le sensationnel la responsabilité de cet état de fait ».

« La divergence ne relève plus de l’idéologie aujourd’hui en Tunisie mais de programmes et le véritable révélateur de la vie politique sont les propositions », a-t-il ajouté, faisant remarquer que son parti “souhaite traiter avec respect avec les autres formations politiques.

Il a répété que « la situation actuelle au pays exige de rectifier sérieusement le processus politique, économique et social », indiquant que son parti avait suggéré de « tenir un congrès pour redresser le faux processus » et se prononçant pour la « formation d’un gouvernement de technocrates indépendants des partis », sans changer toute la composition du gouvernement « par souci de la stabilité du pays ».

Il a précisé que le retrait de Machrou Tounes du document de Carthage « ne fait pas partie d’une campagne électorale ».

« Notre parti a décrété dès mai 2017 une trêve politique pour soutenir le gouvernement dans sa lutte contre la corruption, mais la conjoncture socio-économique ne s’est pas améliorée et la guerre contre la corruption n’a pas été étendue alors que le gouvernement d’union nationale ne l’est pas dans les faits, limité aux seuls partis Nidaa Tounes et Ennahdha après le retrait des autres partis », a-t-il fait valoir.