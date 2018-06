Le match amical Argentine-Israël annulé, sous la pression palestinienne

Les pressions politiques ont fini par avoir le dernier mot. Le match amical de préparation à la Coupe du Monde 2018 opposant Israël à l’Argentine et prévu samedi soir a bel et bien été annulé. Lionel Messi et ses coéquipiers devaient affronter Israël ce samedi à Al Qods occupé, en match amical, à quelques jours du début de la Coupe du monde 2018 en Russie (14 juin-15 juillet).

La rencontre faisait l’objet de pressions de la Fédération palestinienne de football, qui avait demandé à l’Albiceleste d’y renoncer. La raison ? « Lionel Messi est un symbole de paix et d’amour, avait justifié Jibril Rajoub, le président de l’instance de Palestine. Nous lui demandons de ne pas participer au blanchiment des crimes de l’occupation israélienne ».

Le sélectionneur de l’Albiceleste souhaite désormais organiser un match amical à Barcelone, où son équipe est en stage, avant le décollage pour la Russie. L’adversaire pourrait être Malte ou Saint-Marin.