Le Niqab est strictement interdit dans les lieux de travail en Algérie.

Dans une instruction envoyée le 8 octobre aux ministres, et aux Walis, le Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia rappelle les obligations des fonctionnaires et agents publics en matière vestimentaire. Dans cette instruction, le port du Niqab est, entre autres, interdit.

« Mes services ont été saisis au sujet des obligations des fonctionnaires et agents publics en matière de tenue vestimentaire et notamment de la question relative au port du Niqab », écrit Ahmed Ouyahia.

« A cet égard, il y a lieu de rappeler que compte tenu de leurs missions de service public, les fonctionnaires et agents publics sont astreints à des obligations légales et statutaires particulières », précise le Premier ministre algérien avant d’ajouter : « Dans ce cadre, les fonctionnaires et agents publics doivent, outre les obligations professionnelles auxquelles ils sont soumis, observer les règles et exigences de sécurité et de communication au sein de leur service, qui imposent leur identification physique systématique et permanente notamment sur le leur lieu de travail ».

Les fonctionnaires et agents publics sont ainsi instruits de « s’abstenir de porter toute tenue vestimentaire qui entrave l’exercice de leurs missions de service public, particulièrement le port du niqab qui est strictement interdit sur les lieux de travail ».