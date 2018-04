Le nombre des téléspectateurs de Yahlive a dépassé les 10 millions de foyers au Maghreb

Basée à Abu Dhabi, Yahlive, la joint-venture établie entre l'opérateur mondial de satellites SES et la société de transmission satellitaire Yahsat, vient d’annoncer aujourd'hui avoir atteint plus de 10 millions de foyers en Algérie, en Tunisie et au Maroc, et qui sont tous orientés en direction de Yahlive à 52,5 ° Est. Ces chiffres sont le résultat d’une enquête annuelle organisée par SES et qui démontre que Yahlive dessert désormais 64% des ménages en Algérie, 51% des ménages en Tunisie et 58% des ménages au Maroc.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Yahlive, la Filiale de SES, arrive à atteindre pas moins de 13 millions de foyers de téléspectateurs satellite TV. À l'échelle mondiale, SES dessert quelques 351 millions de foyers pour plus d’un milliard de téléspectateurs dans le monde. Dans le détail, SES touche près de 32 millions de foyers en Asie-Pacifique, 30 millions en Afrique, 75 millions en Amérique du Nord, 167 millions en Europe et 33 millions en Amérique latine.

Yahlive a lancé son premier bouquet de chaînes au Maghreb Arabe en novembre 2015 : ce bouquet se composait, à l’époque, de 43 chaînes algériennes. Aujourd'hui, Yahlive met à la disposition des téléspectateurs maghrébins plus de 160 chaînes arabes et françaises, dont 115 disponibles exclusivement et uniquement sur Yahlive. La concentration constante sur les sports, les films et l’actualité, combinée à une qualité d'image exceptionnelle offerte par le satellite Al Yah 1 de Yahsat, fait plus que jamais de Yahlive une proposition parfaitement efficace pour ses clients comme pour ses téléspectateurs présents dans la région.

Commentant les chiffres de l’enquête, Ammar Baranbo, directeur de l'exploitation de Yahlive, a déclaré : « depuis sa création, le Maghreb Arabe a été une priorité pour nous. Nous sommes ravis de poursuivre notre engagement dans le but d’offrir une gamme complète de contenus télévisuels haut de gamme, qui répondent aux goûts de publics et de communautés qui sont culturellement diversifiés. Nos efforts se poursuivront dans le sens d'augmenter année après année le nombre des chaînes de télévision premium locales et internationales disponibles ».

Yahlive détaillera les résultats de cette enquête durant le Festival Radio & TV de l'ASBU qui se tiendra le 26 avril 2018 au sein de la Cité de la Culture de Tunis.

Basé à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis, Yahlive a été lancé en 2011. Il s’agit d’une joint-venture entre l’opérateur de satellites numéro un au niveau mondial, SES, et la société de transmission par satellites basée aux Emirats Arabes Unis, Yahsat.

Yahlive exploite un réseau de pointe qui lui permet de diffuser des chaines satellitaires gratuites et de très haute qualité. Ces chaines ont un impact positif sur la vie des téléspectateurs, et ce grâce au langage qu’elles utilisent et au contenu qu’elles diffusent. Aujourd'hui, Yahlive est l'opérateur de satellites qui affiche la croissance la plus rapide au niveau régional, avec plus de 28 millions de foyers répartis entre la région MENA, l’Asie du Sud-Ouest et l’Europe.

À propos de Yahlive

Yahlive, dont le siège social se trouve à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, est le fruit d’une joint-venture signée entre le premier opérateur mondial de satellites SES et Yahsat, un opérateur pionnier basé aux Emirats Arabes Unis et détenu à 100% par Mubadala. Yahlive est une société de transmission par satellite qui se consacre entièrement à la diffusion d’une gamme de chaînes de télévision de haute qualité à des téléspectateurs aux cultures très diverses. Yahlive diffuse plus de 390 chaînes dans plus de 15 langues sur des marchés très dynamiques et en plein essor situés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Ouest et en Europe.

En outre, Yahlive est le fournisseur numéro un de chaînes en langue Persane au niveau de toute la région. Il fournit un contenu de grande qualité à un large éventail de communautés présentes au Moyen-Orient, au Kurdistan, dans les Balkans, au Maghreb Arabe, en Afrique, en Asie du Sud et en Afghanistan.