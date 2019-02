Le président de la République décide la promotion de quatre collaborateurs

Le président de la République Béji Caid Essebsi a décidé de promouvoir quatre de ses collaborateurs. Dans le dernier numéro du JORT( 10 du 1er février 2019), Olfa Dhahak conseillère a été élevée au rang de conseillère principale chargée de la coordination et du suivi, Jalel Zouaoui, également de conseiller a été promu conseiller principal chargé des relations avec les instances et les conseils supérieurs.

De leur côté, Abdelkrim Hermi, chargé de mission a été nommé conseiller chargé du suivi des dossiers diplomatiques relatifs aux mondes arabe et islamiques et Yousra Souidane conseillère chargée de du suivi des dossiers avec l’Europe et l’Asie.