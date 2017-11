Le président de l’Isie absent lors de la première réunion de son conseil

Le nouveau président de l’Instance supérieure indépendante des élections, Mohamed Tlili Mansri, a brillé par son absence lors de la première réunion du conseil de l’instance à laquelle ont appelé les membres. Auparavant, le nouveau président a convoqué deux réunions, mais à chaque fois, elles ont été annulées faute de quorum. Ce qui a soulevé l’inquiétude de l’association ATIDE qui craint une nouvelle crise au sein de l’Isie.

L’association a appelé les membres de l’ISIE à faire preuve de responsabilité et de rationalité pour dépasser la crise, préserver l’indépendance et la pérennité de l’Instance et rétablir son capital confiance.