Le Prix Mandela du Combattant Suprême pour l'année 2017 a été attribué à titre posthume au Président Habib BOURGUIBA, décédé le 6 avril 2000, en reconnaissance de sa vision de la paix dans le monde et de son action visionnaire pour la souveraineté de la Tunisie moderne et la libération l’Afrique.

Selon le communiqué publié par l’Institut Mandela, les prix Mandela sont décernés chaque année à des personnalités ou institutions pour récompenser leurs actions louables en faveur de l'Afrique et de la paix, dans l'esprit de pan africanisme.

Le processus de sélection des lauréats des prix suit trois étapes :

1. La phase populaire dans laquelle quiconque peut présenter une candidature motivée est un lauréat potentiel, avant le 30 juin.

2. La phase diplomatique dans laquelle les diplomates et les personnalités suggèrent des candidats avant le 30 octobre.

3. La phase de sélection réelle au cours de laquelle le comité du prix mandela sélectionne 5 candidats parmi les personnalités suggérées et transmet la liste de présélection au jury qui choisit les lauréats de l'année.

Le Comité du prix Mandela a reçu 4.956 candidatures pour l'édition 2017, dont 4.201 candidats, 155 candidats individuels, 517 candidats diplomatiques et 83 candidats officiels. En première lecture, le comité a décidé de rejeter 528 candidatures non étayées. Le comité a examiné 4.428 demandes de sélection de 80 candidatures soumises au jury à un taux de 5 candidatures par catégorie de prix pour les lauréats de 2017.

Sur la base de propositions populaires ;

Considérant les propositions diplomatiques ;

Prenant en considération les critères des prix Mandela ;

Les prix du jury :

- le prix de la paix de Mandela à celui de m. John Pombe Joseph Magufuli, président de la République-Unie de Tanzanie, pour avoir maintenu le rôle de chef de file en matière de politique régionale de maintien de la paix dans la région et pour les efforts louables qu'il a déployés en faveur de la justice sociale et La promotion de l'éducation, les politiques de réduction de la pauvreté, la lutte contre la corruption et la prodigalité sont au cœur de sa stratégie de gouvernance visant à améliorer les conditions de vie et à soutenir la paix sociale en Tanzanie.

- le prix de la démocratie Mandela à m. Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, pour l'esprit de la démocratie et reconnaissant ainsi le principe cardinal de la séparation des pouvoirs. Le Président Kenyatta a fortement contribué au renforcement du processus démocratique au Kenya.

- le prix de sécurité de Mandela à m. Idriss Déby, président de la République du Tchad, pour sa politique antiterroriste ferme et efficace dans les régions du Sahel et du lac Tchad, pour sa vision vue et son leadership continental dans la sécurisation des habitats et Lutte contre le terrorisme et la lutte contre le terrorisme dans la bande Sahel-saharienne.

- le prix Mandela courage à m. Pierre-Pierre-Nkurunziza, président de la République du Burundi, pour sa résistance héroïque à l'appel tentant de la division ethnique à et jeté sur la scène mondiale afin de déstabiliser le Burundi et sa vision d'un développement endogène, libre De l'aide extérieure.

- le prix mandela d'émergence à m. Haile Mariam cette, premier ministre de la République Fédérale D'Éthiopie, pour avoir défendu une politique d'émergence et de transformation économique en Ethiopie par le projet emblématique de construction du grand barrage de la renaissance éthiopienne sur le Nil pour accorder l'autonomie énergétique Pour améliorer le développement de l'Éthiopie.

- le prix Mandela de gouvernance à m. Pravind Kumar Jugnauth, premier ministre de la République de Maurice, pour sa stratégie de diplomatie économique consistant à placer les investissements à l'avant-garde, pour son engagement à promouvoir des procédures internationales éthiques et transparentes dans le domaine des services financiers et de la coopération fiscale, Sa vision d'une île Maurice moderne, prospère et visionnaire, avec un centre financier international responsable qui lutte contre l'évasion fiscale transfrontalière et les malversations financières.

- le prix Mandela Ubuntu à hon. Suzanne jambo, présidente / fondatrice du Sud-Soudan, marche vers la paix et la démocratie, les droits de l'homme et la société civile, pour son admirable combat pour la justice, la démocratie et les droits de l'homme au sud-Soudan. Elle est réputée pour sa participation active aux négociations de paix et à ses actions exemplaires pour mettre en commun les ressources des ONG pour défendre les droits des femmes et des enfants, promouvoir une sécurité inclusive, une gouvernance participative, une prévention des conflits, une paix juste et durable dans le sud de Soudan.

- le prix du combattant suprême Mandela au Président Habib Bourguiba, président de la Tunisie, posthume en reconnaissance de sa vision de la paix mondiale et de son action pionnière en faveur d'une Tunisie souveraine et moderne et en faveur de la libération de l'Afrique.

- le prix de l'audace de Mandela à la cour suprême du Kenya et aux forces de défense du Zimbabwe (zdf), pour leurs décisions courageuses et dignes d'intérêt pour protéger les institutions républicaines et l'intérêt supérieur de la nation, démontrant ainsi une position forte en faveur de l'indépendance institutionnelle qui fait honneur à Toute L'Afrique.

- le prix Mandela pan à m. Joomaay Ndongo Faye, coordonnateur adjoint de l'ipic (Harambee Afrique Fédérale Africaine), pour sa lutte pour unir l'Afrique au cours d'une génération et pour ses efforts dans le mouvement fédéraliste pan-Africain.

- le prix de la science Mandela à la pr. Mohamed Harakat, professeur à L'Université Mohammed v - Rabat et président du Global Gouvernance Center, pour tous ses travaux de recherche sur la gouvernance et la gestion des finances publiques en Afrique.

- le prix littéraire de Mandela à m. Kakou Ernest Tigori, écrivain, pour son roman le souverain noir (qui peut être littéralement traduit en tant que souverain noir) qui invite le lecteur à une introspection profonde en une Afrique post-coloniale en déclin, source de troubles et Misère. Dans ses essais et son art littéraire, tigori demande à l'élite africaine de raviver son sens de la responsabilité.

- le prix de leadership des femmes Mandela à l'hon. Jacqueline Amongin, membre du Parlement de l'Ouganda et présidente / fondatrice de la fondation Jacqueline Amongin Développement (jadef), pour ses efforts de renforcement des capacités sociales et politiques à l'égard des femmes, ses précieuses réalisations en matière de changement communautaire, l'éducation des filles, la santé rurale et maternelle, les femmes Et L'Entreprenariat des jeunes, la bonne gouvernance et la promotion des droits de l'homme en Ouganda.

- Le prix Mandela du meilleur entrepreneur à M. Mbagnick Diop, président du mouvement des entrepreneurs sénégalais (mouvement des entrepreneurs du Sénégal - médicaments), pour tous ses efforts louables en faveur de L'Innovation, du développement des entreprises et de la création d'emplois au Sénégal.

- le prix Mandela meilleur athlète décerné à Mme Marie-Josée ta lou, athlète, pour sa performance athlétique de plus en plus en hausse depuis 2012 (le champion des jeux de la Francophonie pour 4 x100 mètres sprint en 2017 à Abidjan, vice-Champion mondial pour 100 mètres et 200 mètres en 2017 à Londres) Et pour ses actions en faveur de la jeunesse.

- le prix du meilleur journaliste de Mandela à Mme Nima Elbagir, journaliste et journaliste de CNN, pour sa carrière d'ensemble, pour les difficiles enquêtes qu'elle a entreprises et en particulier pour sa couverture du marché des esclaves en Libye, qui a suscité une vague d'indignation mondiale et a accru la conscience de Les dangers de la migration illégale. Sa nouvelle histoire a mis fin aux ondes de choc à travers l'Afrique en laissant le citoyen ordinaire réaliser jusqu'où « L’hypocrisie conventionnelle » peut aller, car c'était un secret ouvert (pour les pays et les dirigeants politiques ainsi que pour les organisations internationales) que les ventes aux enchères d'esclaves des migrants illégaux étaient en train de se mettre en Libye.