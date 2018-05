Le Prix mondial de la liberté de la presse décerné au photojournaliste égyptien Mahmoud Abu Zeid

Le photojournaliste égyptien Mahmoud Abu Zeid, connu sous le nom de Shawkan, a été sélectionné par un jury international indépendant de professionnels des médias, pour être le lauréat de l’édition 2018 du Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano.

Shawkan, photojournaliste, est emprisonné depuis le 14 août 2013. Il a été arrêté alors qu’il couvrait une manifestation sur la place Rabaa Al-Adawiya, au Caire. Au début de l’année 2017, le procureur a requis la peine de mort contre lui. Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a qualifié son arrestation et sa détention d’arbitraires et contraires aux droits et aux libertés garanties par la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

« Nous avons souhaité à travers ce choix pour Mahmoud Abu Zeid honorer son courage, sa résistance et son engagement pour la liberté d’expression », a déclaré Maria Ressa, Présidente du jury du Prix.

Le Prix a été décerné le 2 mai dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui se tiendront cette année au Ghana et dont le thème est « Médias, justice et Etat de droit : les contrepoids du pouvoir ».

Le Prix distingue une personne, une organisation ou une institution qui a contribué d'une manière remarquable à la défense ou à la promotion de la liberté de la presse, surtout si, pour cela, elle a pris des risques. Le Prix doit son nom à Guillermo Cano Isaza, un journaliste colombien assassiné devant les locaux de son journal, El Espectador, à Bogotá (Colombie), le 17 décembre 1986.

Source : site UNESCO