Le Qatar participe à la Copa America dans le groupe de l’Argentine

La Copa America démarre dans la nuit de vendredi à samedi à São Paulo au Brésil pour le match d'ouverture entre le pays organisateur et la Bolivie.

La confédération sud-américaine de football a décidé de convoquer douze équipes réparties en trois poules de quatre pour la Copa America 2019. En plus de dix nations sud-américaines (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela), deux pays «étrangers» viennent s'ajouter aux participants, en tant qu'invités (Qatar et Japon). Les deux premiers de chaque poule (A, B, C) seront qualifiés d'office pour les quarts de finale. Les deux dernières places qualificatives reviendront aux deux «meilleurs» troisièmes. Par la suite, c'est le schéma classique : quarts de finale, demi-finales, match pour la troisième place et finale.

Le calendrier complet de la Copa América 2019

La phase de groupe

Samedi 15 juin

2h30 : Groupe A, Brésil-Bolivie

21h : Groupe A, Venezuela-Pérou

Dimanche 16 juin

00h : Groupe B, Argentine – Colombie

21h : Groupe B, Paraguay-Qatar

Lundi 17 juin

00H : Groupe C, Uruguay-Equateur

Mardi 18 juin

1H : Groupe C, Japon-Chili

23H30 : Groupe A, Bolivie-Pérou

Mercredi 19 juin

2H30 : Groupe A, Brésil-Venezuela

23h30 : Groupe B, Colombie-Qatar

Jeudi 20 juin

2h30 : Groupe B, Argentine-Paraguay

Vendredi 21 juin

1h : Groupe C, Uruguay-Japon

Samedi 22 juin

1H : Groupe C, Equateur-Chili

21h : Groupe A, Bolivie-Venezuela

21h : Groupe A, Pérou-Brésil

Dimanche 23 juin

21h : Groupe B, Qatar-Argentine

21H : Groupe B, Colombie-Paraguay

Mardi 25 juin

1H : Groupe C, Chili-Uruguay

1H : Groupe C, Equateur-Japon

Les quarts de finales

Vendredi 28 juin

2h30 : quart de finale 1

21 h : quart de finale 2

Samedi 29 juin

1h : quart de finale 3

21 h : quart de finale 4

Les demi-finales

Mercredi 3 juillet

2h30 : demi-finale 1

Jeudi 4 juillet

2h30 : demi-finale 2

Match pour la 3e place

Samedi 6 juillet : 21 h

Finale

Dimanche 7 juillet : 22h

Les stades

Salvador : Arena Fonte Nova (51 900 places)

Rio de Janeiro : Maracanã (74 738 places)

São Paulo : Estádio do Morumbi (67 428 places) et Allianz Parque (47 713 places)

Belo Horizonte : Estádio Mineirão (58 170 places)

Porto Alegre : Arena do Grêmio (55 662 places)

Le palmarès

Uruguay : 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011 (15)

Argentine : 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 (14)

Brésil : 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 (8)

Chili : 2015, 2016 (2)

Paraguay : 1953, 1979 (2)

Pérou : 1939, 1975 (2)

Colombie : 2003 (1)

Bolivie : 1963 (1)

