Le recrutement de la main d'oeuvre non qualifiée a impacté la productivité dans la fonction publique

Dans un rapport élaboré récemment, le Fonds Monétaire International épingle «la hausse des recrutements dans la fonction publique entre 2011 et 2015, et les rémunérations excessivement élevées » en Tunisie. Selon le rapport, ces recrutements ont été suivis par « un repli de 10% de la productivité de ce secteur ».

En effet, le rapport tacle notamment les compétences et les qualifications des personnes recrutées indiquant qu’il s’agit « d’une main d’œuvre non qualifiée ». Le rapport qui porte sur la masse salariale du secteur public dans différents pays du Moyen Orient et de l’Asie centrale a considéré que cette situation a eu des répercussions négatives sur le secteur privé puisque les diplômés universitaires optent pour des emplois dans la fonction publique. Cette accélération du rythme de la hausse de la masse salariale en Tunisie depuis 2011 est la principale raison de la crise de la finance publique en Tunisie, souligne encore le rapport.

Notons que la masse salariale évaluée à 10% en 2010 a atteint 14.1% du PIB en 2016.