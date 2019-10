Le second tour de l'élection présidentielle aura-t-il lieu ?

Après le rejet, lundi 30 septembre, de tous les recours contre les résultats du premier tour de l’élection présentielle par l’assemblée plénière du Tribunal administratif, l’Instance des élections va annoncer la date du second tour entre les deux candidats arrivés en tête, Kais Saied(18,4%) et Nabil Kraoui(15,6%). Ce sera dimanche 13 octobre, une semaine après les élections législatives.

Entre temps, Karoui qui en détention préventive depuis le 23 août dernier en vertu d’un mandat de dépôt émis à son encontre le jour même par la chambre d’accusation près de la Cour d’appel de Tunis, se trouve privé de mener sa campagne électorale conformément à la Constitution et à la loi électorale. Les appels à sa libération se sont multipliés en Tunisie et à l’étranger. La chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis devra se réunir demain mercredi pour examiner la demande de sa libération déposée par ses avocats.

En attendant la décision de la justice, l’incertitude monte sur la régularité de l’élection présidentielle. L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) se trouve en situation « critique et embarrassante », les deux candidats au second tour du scrutin présidentiel, Kais Saied et Nabil Karoui, n’ayant pas les mêmes chances puisque ce dernier est toujours détenu. 9alb Tounes, le parti de Nabil Karoui s’apprête à déposer un recours devant le Tribunal administratif pour contester la date du second tour au cas où son candidat n’est pas libéré. Ce recours a de fortes chances d’aboutir. Tout le processus électoral risque alors d’être interrompu.