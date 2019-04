Le Secrétaire général des Nations Unies salue les acquis de l’expérience démocratique de la Tunisie

Le secrétaire général des Nations-Unies (ONU) Antonio Guterres a exprimé sa considération pour les acquis de l'expérience démocratique naissante en Tunisie, malgré, a-t-il fait observer, des situations régionales compliquées. Reçu lundi par le président de la République Béji Caid Essebsi, il a affirmé le souci de l'organisation onusienne de soutenir les efforts de la Tunisie visant à réaliser le développement global. Il a appelé la communauté internationale à plus de solidarité avec la Tunisie et à appuyer ses efforts pour la croissance économique, la stabilité sociale et la création d'opportunités d'emploi au profit des jeunes. Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Guterrres a mis en avant la coopération historique établie entre la Tunisie et l'ONU, saluant l'adhésion de la Tunisie aux divers programmes et structures de l'organisation. Il a notamment cité la candidature de la Tunisie pour un siège au Conseil de sécurité (2020/2021) et sa qualité de membre du Conseil des droits de l'homme. Le secrétaire général de l'ONU s'est, également, félicité, du rôle majeur de la Tunisie, en tant que vecteur de stabilité dans la région, dans le dossier libyen et son attachement à un règlement politique, global et durable de la crise dans ce pays. De son côté, le président de la République a salué la contribution de l'organisation onusienne à la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde et à la réalisation de l'équilibre escompté au niveau des relations internationales. Il a affirmé l'engagement de la Tunisie au respect de la Charte des Nations Unies et des principes de la légalité internationale. Abordant la question libyenne, Caid Essebsi a précisé que la Tunisie considère que la stabilité dans ce pays est un facteur vital pour garantir la paix et la stabilité en Afrique du nord et dans la Méditerranée. Il a insisté sur le souci permanent de pousser les Libyens au dialogue, conformément, à l'initiative présidentielle pour un règlement politique et global. Il a ajouté que la Tunisie soutient tous les efforts visant à appliquer la feuille de roule élaborée par l'Envoyé des Nations Unies pour la Libye afin de permettre au peuple libyen de rétablir la paix et la stabilité et de se consacrer à la construction et au développement.