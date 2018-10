Le Show de Yamina Zoghlami à l’aéroport Tunis Carthage

La députée du mouvement Ennhdha était, comme par hasard, dans l’enceinte de l’aéroport Tunis Carthage pour soutenir un jeune homme interdit de voyager. Une vidéo qui circule sur Facebook la montre en train de crier pour protester une décision administrative prise à l’encontre de cette personne qui, selon Mosaïque FM, répond au nom d’Abdelmoumen Ben Jelaïl, de se rendre en France alors qu’il a un visa.

Zoghlami a eu ensuite des entretiens téléphoniques avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed et le ministre de l’intérieur, Hichem Fourati qui lui ont expliqué que ce jeune homme a été interdit de voyager conformément à la loi S17. Et elle a obtenu gain de cause.

Une source fiable a confié à Mosaïque FM qu’Abdelmoumen Ben Jelaïl travaille au sein de l’Instance Vérité & Dignité et que son père est un dirigeant du mouvement Ennahdha.

Vidéo: https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-national-tunisie/431934/un-jeune...