Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé ce mardi 22 mai 2018 au boycott de la caméra cachée « Shalom » diffusée depuis dimanche 20 mai 2018 sur Tunisna TV.

Dans un communiqué, rendu public, le SNJT considère que le programme s'est basé sur le « buzz » sans présenter un contenu ou une idée, si ce n’est la tentative de dénigrer des personnes pour les mettre dans une situation embarrassante pour juger leurs intentions. Ce travail n'a aucun lien ni avec la production journalistique, ni avec l'investigation et ne répond même pas aux normes du divertissement connu dans les caméras cachées. Les victimes sont amenées à faire des déclarations dans un sens bien déterminé. Le SNJT a rappelé que les victimes doivent au préalable donner leur feu vert pour la diffusion des épisodes.

Le syndicat a, également, dénoncé l'usage de la force et de l'intimidation pour obliger les victimes à continuer l’entrevue pour leur extorquer des déclarations, ce qui n’a aucun rapport avec le travail journalistique. Le syndicat considère que l'utilisation de noms de chaînes TV internationales pour piéger les victimes est répréhensible. Il s'agit d'une usurpation d'identité passible de poursuites. En plus, ceci met en péril les représentants des chaînes et entrave leur travail.

Dans ce même communiqué, le SNJT a ajouté que le fait de passer le drapeau de l'entité sioniste chaque jour est une forme de normalisation et de banalisation de la cause palestinienne.