Le taux d’inflation grimpe toujours

Le taux d’inflation à la consommation a atteint 7,6% en mars 2018 contre 7,1% au cours du mois de février et 6,9% en janvier 2018. L’Institut national de la statistique (INS) a imputé cette hausse à l’accélération du rythme d’accroissement des prix des produits alimentaires (8,7% contre 7,7%) ainsi que celui des prix du groupe habillement et chaussures (8% contre 6,9%).

Hausse des prix des produits alimentaires

L’augmentation des prix des produits alimentaires de 7,7% en mars à 8% en février et tenant compte du glissement annuel, les prix des fruits ont augmenté de 23,4 %, ceux des huiles alimentaires de 13,%, du poisson (10,4%) et des viandes (9,7%). Les produits alimentaires non frais ont également augmenté de 7%. La hausse des prix a aussi concerné le transport (10%) en comparaison du mois de février, et ce, en raison de l’accroissement des prix des voitures de 16,6% et ceux des pièces de rechange (10%). Les prix du logement et de l’énergie ont crû annuellement de 4,4% en raison de la hausse des prix des services de loyers de 4,5% et ceux des prix des produits d’entretien et de réparation des logements et plus particulièrement des matériaux de construction de 15,3%.

L’INS a indiqué que le taux d’inflation sous-jacente (hors énergie, alimentation et boissons) a évolué au cours du mois de mars de 7,4% contre 7% en février. Les prix des produits libres se sont établis à 8,5% tenant compte du glissement annuel contre 4,5% pour les prix des produits encadrés, sachant que le taux de glissement annuel des produits libres a atteint 9,9% contre 2,2%, pour ce qui est des produits alimentaires subventionnés.

Les prix augmentent de 0,7% en mars par rapport à février

L’indice des prix à la consommation a connu en mars 2018 une progression de 0,7% en comparaison du mois de février 2018 après la régression de 0,1% enregistrée en février.

Selon le rapport de l’INS, cette hausse est due, essentiellement, à l’évolution, des prix des produits alimentaires et aux prix des groupes habillement et transport. L’indice des prix des groupes alimentation et boissons a augmenté de 1,1% en comparaison du mois de février en raison de la hausse des prix des volailles (4,2%), des fruits frais (2,5%) et des viandes (2,4%). Les prix du groupe habillement et chaussures ont connu un accroissement de 0,9% contre une baisse de 3,7% en février 2018 à cause de la fin de la saison des soldes d’hiver. Ainsi les prix des articles d’habillement augmentent de 1,0% et des chaussures de 0,7%.

Le rythme de la hausse des prix des véhicules (1,2%) et des prix des dépenses liées à leur utilisation (0,2%) a contribué à l’évolution de 0,8% de l’indice des prix du transport au cours du mois de mars 2018. Les prix des biens et services divers ont augmenté de 0,8% en raison de la hausse des prix des produits et services liés aux soins personnels de 1,1%. Les services des restaurants et hôtels ont également connu une hausse de leurs prix de 0,6%, suite à l’augmentation des prix des services des restaurants et cafés de 0,5% et des prix des services des hôtels de 0,9%.