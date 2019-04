Le torchon brûle entre Boutheina Jebnoun et Mounir Ben Salha à cause de Ben Ali

Mounir Ben Salha est l’avocat patenté de l’ancien président Ben Ali. C’est une vérité de La Palice. Il le dit et il le répète à chacune de ses interventions dans les médias. Et selon ses dires il a été mandaté par Ben Ali depuis 2015 pour le défendre devant les tribunaux tunisiens. Et il en a même la preuve écrite, affirme-t-il.

Au cours de son passage dans l’émission « Wahch Achaha » diffusée, dimanche 07 avril 2019, sur Attassiaa TV, il a déclaré que « c’est une honte pour la Tunisie que son ancien président vive en exil dans un pays étranger qui le lui verse une pension de retraite ». Il a appelé à la promulgation d’une amnistie générale pour permettre à l’ancien président, aujourd’hui âgé de 83 ans, de rentrer dans son pays afin d’y terminer ses derniers jours.

Or, voilà que la journaliste Boutheina Jebnoun, très proche de la famille de Ben Ali et régulièrement en contact avec lui, et qui vit aux Emirats Arabes Unis dément dans un statut publié sur sa page Facebook que Ben Salha n’a été mandaté pour défendre l’ancien président que dans les affaires de confiscation devant le tribunal administratif. Ce qu’il a reconnu dans l’émission. Elle a expliqué ne pas connaitre Ben Salha qu’à travers Facebook et qu’il est en train « d’exploiter le nom de Ben Ali pour des fins en soi et parler en son nom».

L’avocat a réagi en envoyant un message privé à la journaliste qu’elle a d’ailleurs rendu public, la menaçant de poursuites pour calomnie.