Le tour opérateur Thomas Cook France va quadrupler le nombre de touristes

Le tour opérateur Thomas Cook France prévoit de quadrupler le nombre de touristes programmé en Tunisie, pour atteindre 25 à 30 mille visiteurs, annonce, son président Nicolas Delord, à l’ouverture, lundi, à Djerba, du congrès du deuxième plus important TO en Europe. L’année 2018 marquera, ainsi, le retour de la destination Tunisie, souligne-t-il ajoutant que Thomas Cook compte ouvrir trois unités hôtelières, également cette année, une à Djerba et deux à Hammamet.

Trois cents voyagistes participent à ce congrès qui se poursuit jusqu’au 11 janvier 2018. C’est une opération promotionnelle d’envergure au profit de la destination Tunisie et une occasion pour les congressistes de prendre connaissance du produit touristique à Djerba et dans les sites avoisinants à Médenine et Tataouine, estime Néji Ben Othman, directeur général de l’Office national du tourisme. L’organisation de ce congrès témoigne du retour de confiance des français en la destination Tunisie, dit-il, surtout que ce marché émetteur a enregistré, en 2017, une croissance remarquable du nombre de touristes français (+ 46%), totalisant 570 mille entrées. Cette relance s’est accompagnée de la reprise du marché allemand et de la levée des restrictions au niveau du marché britannique.

Globalement, plus de 7 millions de touristes ont choisi de passer leurs vacances en Tunisie, en 2017, enregistrant une hausse de 23%, par rapport à 2016.