L’EBS lance officiellement son Master Marketing Digital et data Analytics

Dans le cadre de la rentrée universitaire 2018-2019, EBS - ESPIMA BUSINESS SCHOOL lance en exclusivité son Master professionnel en Marketing Digital et Data Analytics.

Ce master en alternance répond aux enjeux de transformation digitale et garantit une forte employabilité en Tunisie et à l’International.

Il vise à doter les étudiants EBS de compétences en marketing et en communication et de leur permettre de se lancer dans l’entrepreneuriat, en créant leurs sociétés, en levant des fonds et en innovant à travers la transformation digitale.

Ce master, qui garantit des offres d’emplois pour les dix lauréats de la promotion auprès d’entreprises partenaires d’EBS et qui sera enrichi par la participation de nombreux intervenants étrangers de haut niveau, a démarré avec une formation le jeudi 04 octobre avec Madame Yosra Lassoued de NAXOS ADVERTISING avec pour but de familiariser les nouveaux étudiants avec les fondamentaux et les métiers du marketing digital.