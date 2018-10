L’EBS organise une journée de Teambuilding pour l’intégration de ses nouveaux étudiants

Dans le cadre de sa rentrée universitaire 2018/2019, EBS - ESPIMA BUSINESS SCHOOL vient d’organiser sa journée d’intégration au Paintball life à la Soukra.

Accompagnés de l’équipe pédagogique, les étudiants d’EBS ont participé à des séances de "teambuilding" dans le but de se connaître et de permettre une meilleure intégration.

Cette journée, placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur, a été une totale réussite et s’est achevée par un tournoi de "paintball" et des jeux olympiades qui ont ravi tous les étudiants.