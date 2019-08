Législatives: L’Observatoire Chahed réclame la démission des ministres candidats

L’Observatoire CHAHED, pour l’observation des élections et le soutien des transitions démocratiques vient de publier, aujourd’hui, jeudi 1er août 2019, un communiqué dans lequel il revient sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se prépare l’élection présidentielle anticipée et les efforts louables déployés par l’ISIE qui a fait preuve de réactivité mettant en place, dans un court délai, un calendrier électoral en conformité avec les dispositions de la Constitution.

Et dans un souci de préserver l’intégrité du processus électoral, en conformité avec les standards internationaux et la législation en vigueur, l'Observatoire fait part de 3 points importants dont il faut tenir compte:

1. Appelle l’Assemblée des représentants du peuple, ARP, à assumer ses responsabilités, en cette étape exceptionnelle, en comblant les lacunes et en apportant les amendements nécessaires au succès du scrutin électoral dans l’objectif d’éviter un vide constitutionnel le 24 Octobre 2019.

2. Réclame la démission des ministres et des hauts fonctionnaires, candidats aux prochaines échéances électorales, en consécration du principe de neutralité de l'administration, des lieux de culte et des institutions éducatives et afin de les éloigner de toute instrumentalisation politique et électorale.

3. Appelle tous les acteurs politiques et les composantes de la société civile ainsi que les divers intervenants dans l’opération électorale à soutenir les efforts de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, en vue de la réussite des différentes étapes électorales.

Source: Nessma TV