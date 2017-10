Législatives partielles en Allemagne : Hafed Caid Essebsi s’y prépare déjà

Depuis l’annonce de l’intention du directeur exécutif de Nidaa Tounes, Hafedh Caid Essebsi de se présenter aux élections législatives partielles en Allemagne, les supputations et conjectures vont bon train. Car, jusque-là, aucune confirmation officielle de cette candidature. Toutefois, il semble que les préparatifs soient déjà entamés pour, d’abord sonder le terrain et mesurer les chances. C’est ainsi qu’une réunion s’est tenue, samedi 7 octobre avec la coordination du parti en Allemagne pour examiner la situation et préparer cette échéance annoncée pour les 15,16 et 17 décembre prochain.

Ont participé à cette réunion présidée par Hafedh Caid Essebsi, Mohamed Raouf Khammassi (membre de l'instance politique de NidaaTounes et son coordinateur général à l'étranger), Sofiene Toubel (secrétaire national chargé des structures du parti et président du groupe parlmentaire), Mohamed Ben Souf ( député et membre du bureau politique), Heythem Lahmar (membre du bureau politique de Nidaa Tounes en Allemagne) et Hafedh Dhahri (coordinateur régional de Nidaa Tounes en Allemagne).

Il est à rappeler que la nomination de l’ancien député de la circonscription d'Allemagne Hatem Ferjani au poste de secrétaire d’état auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la diplomatie économique, a nécessité le recours à des législatives partielles.

Le décret présidentiel portant convocation des électeurs tunisiens résidant en Allemagne pour les élections législatives partielles a été publié dans le JORT n°2017-191 du 3 octobre 2017. Celles-ci se dérouleront les 15, 16 et 17 décembre 2017.

De son côté, l'instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a indiqué que le début des inscriptions sur les listes électorales pour les résidents en Allemagne commencent le samedi 7 octobre prochain jusqu'au dimanche 15 octobre.

Pour le moment aucune candidature n’a été annoncée, sauf celle de l’ancien membre du mouvement Ennahdha Manar Skandarani qui a la nationalité allemande.

B.O