Législatives : Rached Ghannouchi, tête de liste d’Ennahdha à Tunis 1

Dans une lettre publiée sur sa page Facebook le dirigeant d’Ennahdha Abdellatif Mekki a révélé que le président du mouvement Rached Ghannouchi sera tête de liste dans la circonscription de Tunis 1 pour les élections législatives du 6 octobre prochain. Mekki qui n’est pas en bons termes avec Ghannouchi voulait figurer en troisième position, mais le Cheickh l’a désigné comme tête de liste dans la circonscription du Kef. Or, la dernière consultation a donné la première place à Hassine Jendoubi. Ce dernier, dans un geste qualifié de noble, s’est désisté en faveur de l’ancien ministre de la santé. Tout en le remerciant, Mekki a rejeté l’offre. Et il s’est demandé dans sa lettre pourquoi cette obstination à vouloir l’éloigner et de Tunis, comme à éloigner Safa Mdaini pour la remplacer par une non voilée.

D’ailleurs la député Monia Brahim, épouse du dirigeant Abdelhamid Jlassi, arrivée première dans la circonscription de Sousse, a été à son tour évincée.