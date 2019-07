L'émouvant cri de cœur de Sadok Chaabane qui abandonne la politique

Dans un long statut, émouvant, publié sur sa page Facebook, l’ancien ministre Sadok Chaabane annonce sa décision de quitter la politique. Universitaire, spécialiste en droit public, il exprime son dépit face à un climat délétère marqué par les coups bas, les atermoiements, les volte-face et les trahisons.

Celui qui a été notamment ministre de la justice et de l’enseignement supérieur sous Ben Ali, est resté à l’écart de la politique après le 14 janvier 2011, avant de s’engager au Mashrou Tounes depuis sa création. Un projet qui devrait se constituer autour d’un nouveau dur de Nidaa Tounes emmené par Mohsen Marzouk, rallier plusieurs militants destouriens, syndicalistes et indépendants, semble de plus en plus perdu dans cette vague qui risque de l’emporter. Le départ de Sadok Chaabane, celui qui est considéré comme la tête pensante du parti, pourrait être suivi par d’autres.

Mais s’il quitte la politique, il ne quitte pas la Patrie. La seule en qui il croit toujours. « Confisquez mes titres, diplômes, mes passeports au nom de voter justice, confisquez mes voyages, au nom de vos règlements, confisquez ma voix si vous voulez, ma plume, détruisez mon toit…je crois en toi ô Patrie », at-il écrit. Un véritable cri de cœur exprimé par des mots qui vont droit au cœur et qui sonne juste en cette période d’incertitudes.