L'ENAP-CANADA s'associe à l'IEP de Tunis pour développer des doubles diplômes canadiens

Sciences Po Tunis, Institut d’Etudes Politiques de l’Université Européenne de Tunis s'associe à l'Ecole Nationale d'Administration Publique « ENAP-CANADA » pour développer des programmes et des doubles diplômes en deuxième cycle dans les domaines du Management Public, de la Gouvernance et des Relations Internationales, ce dans le cadre d'un partenariat qui inclut notamment des échanges d'enseignants, d'étudiants et une collaboration au niveau des stages, de la formation continue et de la recherche scientifique.

Monsieur Abderraouf Tebourbi, Président du Groupe Université Européenne de Tunis et Monsieur Simon Chabot, Directeur des affaires Internationales de l'ENAP, ont conclu le 12 mars 2018 à l'Ambassade du CANADA, en présence de S.E Mme Carol McQueen , ambassadrice du CANADA en TUNISIE, un partenariat qui instaure des diplômes canadiens de l'ENAP en Tunisie, un véritable levier de développement académique et « un hub » pour Le Maghreb, la Méditerranée et l’Afrique .

Seule université francophone spécialisée en Management Public et en Gouvernance en Amérique du Nord, l'Ecole Nationale d'Administration Publique du Canada allie les traditions européennes de science politique, de gouvernance et d'administration publique à la modernité nord-américaine du management. L'ENAP CANADA développe surtout des programmes universitaires de 2e et 3e cycles de haut niveau ainsi que la recherche à l'échelle internationale.

Le partenariat entre l'ENAP et l'IEP de Tunis s'inscrit dans la continuité des interventions des professeurs-chercheurs et conférenciers de l'ENAP à l'IEP de Tunis. L’avènement d’un Institut d'Etudes Politiques en Tunisie, en 2016 a ouvert une nouvelle perspective à la scène politique pour accompagner le processus démocratique en Tunisie et former des décideurs capables de gouverner selon les normes et standards des grandes démocraties dans le monde. Ces décideurs seront à même d’analyser, concevoir, piloter des projets, conduire les processus et réformes à l'échelle nationale et internationale.

Grace à un programme d'élite et un cursus international, l'Institut d'Etudes Politiques de l'Université Européenne de Tunis, membre du Réseau International des Sciences Politiques (IPSA-AiSP) est la première et unique institution d'études politiques en Tunisie offrant une licence, un cursus complet en sciences politiques, ainsi qu'un master en management des politiques publiques, aux côtés de programmes innovants en Gouvernance, Diplomatie, Relations Internationales et Stratégiques, reconnus en Tunisie et accrédités par "l'European Accreditation Board for Higher Education Schools" pour une reconnaissance européenne et internationale.